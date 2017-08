Alle Neuen haben den Konzern-Stallgeruch

Wie hart Göbel an dieser Baustelle jetzt vorgehen wird, bleibt abzuwarten. Schließlich muss er sich als erfolgreicher Manager der zweiten Reihe auf einem Vorstandsposten noch bewähren. Mit dem Rückhalt von Müller, den Eigentümerfamilien und auch Audi-Chef Stadler könnte er aber auch durchgreifen, gegen den Widerstand der Arbeitnehmer. In Wolfsburg setzt man große Hoffnungen in ihn, Kreise beschreiben ihn als integren, loyalen und zuverlässigen Manager. Aber auch als ruhenden Pol – also genau das, was Audi derzeit gut gebrauchen kann.

Finanzvorstand Alexander Seitz – der Zahlenmensch Warum Finanzvorstand Axel Strotbek gehen muss, ist immer noch ein Rätsel. Offiziell hat sich bei Audi dazu niemand geäußert. Strotbek folgte 2007 auf Stadler als Finanzvorstand, als dieser den nach Wolfsburg gewechselten Winterkorn an der Audi-Spitze beerbte. Zusammen hat das Duo Audi an die Spitze des Premium-Segments geführt und die Marke mit den vier Ringen zum wichtigsten Gewinnbringer innerhalb des VW-Konzerns gemacht. Die Finanzzahlen stimmen, womöglich hat aber Strotbek das Unternehmen zu lange auf die gute wirtschaftliche Lage ausgerichtet und zu wenig für schwerere Zeiten vorgesorgt. Zugleich ist der studierte Wirtschaftsingenieur aber auch Vorstand für IT und Integrität – gerade im letzten Bereich sah Audi in der Dieselaffäre schlecht aus.

