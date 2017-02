2,5 Millionen Autos sind in Deutschland vom Abgasskandal bei Volkswagen betroffen. Die umstrittene Umrüstaktion ist noch lange nicht abgeschlossen. Einigen VW-Fahrern könnte in diesem Jahr weiterer Ärger mit ihrem Auto drohen: Äußerungen des TÜV Nord weisen darauf hin, dass es Probleme mit der TÜV-Plakette geben könnte. Was VW-Kunden jetzt wissen müssen.

Was hat der TÜV Nord genau gesagt?

Im Kern geht es um die Frage, ob ein betroffenes Auto, das jedoch noch nicht umgerüstet wurde, die Anforderungen der Hauptuntersuchung erfüllt. "Eine Plakette wird nicht erteilt, wenn ein Autofahrer nicht nachrüsten lässt", sagte TÜV-Nord-Sprecher Rainer Camen der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das könnte für die Kunden zum Problem werden, die zur Hauptuntersuchung (HU) müssen, bevor ihr Auto umgerüstet wurde. "Ab Mitte 2017 würde dies als erheblicher Mangel bei der HU gewertet, eine Plakette wird dann erst nach der Umrüstung erteilt", sagte Camen. Auf Anfrage von WirtschaftsWoche Online bestätigte Camen, dass dies nicht nur den TÜV Nord, sondern alle Überwachungsorganisationen betreffe, die die entsprechenden Regelungen des Verordnungsgebers umsetzen müssen.