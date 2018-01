Durch zunehmende Veränderungen der Autobranche im Bereich der E-Mobilität ist VW dazu angehalten, seine Bemühungen zu verstärken. Die Einführung eines neuen Vorstandsressorts zeigt, wie ernst es dem Autobauer ist. Die Verantwortung im neuen Ressort übernehme von Februar an Thomas Ulbrich (51), bisher Vorstand für Produktion und Logistik der Marke, teilte der Autobauer am Dienstag in Wolfsburg mit. Sein Nachfolger als Produktionsvorstand der Marke werde Andreas Tostmann (55), der bislang in gleicher Position für die Marke Seat zuständig war.

Das neue Vorstandsressort umfasst den Angaben zufolge die Produktion von Elektroautos an den künftigen weltweiten E-Standorten der Marke, außerdem den „Aufbau von Europas größtem Kompetenzzentrum für E-Fahrzeuge in Zwickau“.