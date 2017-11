 Umweltrabatte treiben Autoverkäufe

Das Unbehagen vieler Autofahrer gegenüber älteren Dieseln und drohende Fahrverbote haben das Neuwagengeschäft in Deutschland auch im Oktober angetrieben. Die von nahezu allen Herstellern ausgelobten Umwelt-Rabatte bei gleichzeitiger Verschrottung älterer Dieselwagen sind zum Hauptargument für deutliche Preisnachlässe geworden, wie das CAR-Institut der Universität Duisburg-Essen am Freitag berichtete. Laut Rabattstudie wurden im Oktober 623 bundesweite Sonderaktionen der Hersteller festgestellt. Das waren mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor.

Besonders stark hätten die Hersteller Ford, Seat und Skoda profitiert, die im Oktober jeweils zweistellige Zugewinne bei den Neuzulassungen verzeichnen konnten. Die Hälfte der zehn lukrativsten Sonderaktionen sei allein von Ford gekommen. Weiterhin gebe es Preisnachlässe auch bei Internet-Händlern und über Tageszulassungen. Für die Hersteller werde es sehr schwierig, die Preise wieder anzuziehen, erwartete Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer.