Carlos Ghosn tritt nach 16 Jahren als Chef des japanischen Autoherstellers Nissan zurück. Ghosn werde aber weiterhin den Verwaltungsrat führen, teilte der zweitgrößte japanische Autobauer am Donnerstag mit. Der Schritt erlaubt dem 62-Jährigen, sich künftig vor allem auf die beiden anderen Marken der Allianz zu konzentrieren, Renault und Mitsubishi. Nachfolger an der Nissan-Spitze wird der 63-jährige Hiroto Saikawa. Für Fachleute kommt der Zeitpunkt des Schritts etwas überraschend. "Es scheint so zu sein, als ob Ghosn sehr rasch entschieden hat, dass Saikawa der richtige Mann ist, um die Firma zu leiten."