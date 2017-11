Das von der Autobranche gemeinsam geplante europaweite Ladenetz für Elektrofahrzeuge soll bis Ende dieses Jahres noch erste Gestalt annehmen. Bis dahin werde der Aufbau der ersten 20 von insgesamt 400 geplanten Schnellladestationen an Autobahnen und anderen Hauptverkehrsachsen in Deutschland, Norwegen und Österreich beginnen, teilten die beteiligten Autobauer BMW , Daimler und Ford sowie Volkswagen mit den Töchtern Audi und Porsche am Freitag mit. Im kommenden Jahr soll die Zahl auf über 100 steigen, bis 2020 sollen dann alle 400 Ladestationen stehen. Der Ausbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur gilt als wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich mehr Menschen für den Umstieg auf ein Elektroauto entscheiden.

Diese Ladestationen mit 350 Kilowatt Leistung sind deutlich aufwändiger als jene CCS-Stationen, die bereits heute betrieben werden. Der entscheidende Punkt an der Ladesäule ist hierbei nicht der Stecker, sondern das Kabel. Mit den heutigen Systeme sind Ladeleistungen von 50 Kilowatt möglich – damit dauert es ungefähr 21 Minuten, um 100 Kilometer Reichweite nachzuladen. Mit 350 Kilowatt benötigt ein HPC-System nur noch knapp vier Minuten für 100 Kilometer Reichweite. Doch um diese Leistung zu übertragen, müsste der Querschnitt der Kabel verdoppelt werden. Damit wären sie so schwer und unflexibel, dass sie für einen Kunden nicht mehr handhabbar wären. Deshalb wird bei den Ladestationen von Ionity ein flüssigkeitsgekühltes Ladekabel verbaut.

An den Ladesäulen von Ionity könnten die Batterien mit einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt aufgeladen werden – markenunabhängig dank eines Einheitssteckers Combinded Charging System (CCS), der bereits heute in einigen Elektroautos verbaut wird. Vor knapp einem Jahr zur Ankündigung des Projekts hieß es, das solle nicht länger als eine Kaffeepause dauern.

Das System, das Ionity jetzt präsentiert hat, ähnelt stark dem im vergangenen Jahr vorgestellten Entwurf von Porsche. Um kürzere Ladezeiten zu erreichen, arbeitete der Sportwagenbauer an einem System, bei dem mit 800 statt der sonst üblichen 400 Volt geladen wird. An der im Juli 2017 eröffneten Niederlassung in Berlin hat Porsche bereits einen solche Schnellladepark mit flüssigkeitsgekühlten 350-kW-Ladesäulen errichtet. Die Säulen sind auch abwärts kompatibel, können also auch mit 50 oder 100 Kilowatt laden.