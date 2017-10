Die meisten Oldtimer, mögen sie noch so schick sein, sind nach den heutigen Umweltvorschriften Dreckschleudern. Gut möglich, dass in einigen Jahren so mancher Stinker aus dem Verkehr verbannt wird. Für Oldtimer-Freunde wären strengere Abgasvorschriften, die keine Ausnahmen mehr dulden, ein herber Schlag. Doch es gibt Hoffnung, denn eigentlich jedes betagte Schnauferl lässt sich zum sauberen Null-Emissions-Flitzer wandeln. Eines unserer fünf Beispiele: Die Spezialisten der Klassik-Abteilung von Jaguar haben im Sommer 2017 einem E-Type aus dem Jahr 1968 die Segnungen der neuen Zeit spendiert.