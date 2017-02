Der Betriebsrat von Opel und die IG Metall pochen bei einem möglichen Verkauf des Rüsselsheimer Unternehmens an Peugeot auf die Einhaltung der ihnen gemachten Beschäftigungszusagen. Die europäischen Arbeitnehmervertretungen seien bereit, mit dem französischen PSA-Konzern "konstruktive Gespräche" zu führen. Entscheidend sei, dass die von der Konzernmutter General Motors bei der letzten Opel-Sanierung vor einigen Jahren gemachten Beschäftigungs- und Investitionszusagen eingehalten würden. "Wir erwarten, dass alle Tarifverträge im Falle eines Kaufs ihre Gültigkeit behalten, dass alle Standorte und Arbeitsplätze gesichert bleiben", betonte der Chef des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, am Freitag an die Adresse von Peugeot.