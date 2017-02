Die Marke mit dem Blitz - Opel

Opel könnte nach jahrelangen Verlusten in die Hände von Peugeot geraten. Der Detroiter Mutterkonzern General Motors befindet sich in Gesprächen über eine Zusammenlegung seiner Rüsselsheimer Tochter mit dem französischen Konkurrenten. Die über 150 Jahre dauernde Firmengeschichte des deutschen Autobauers ist sowohl von technischen Innovationen und Rekorden, als auch von Erfolgen maßgeblich geprägt. Doch insbesondere in den vergangenen 30 Jahren hat sich diese Erfolgsgeschichte gedreht.