Wie wenig Opel noch in Opel ist

Vor drei Wochen wurde bekannt, dass der französische PSA-Konzern mit Opel zur Nummer Zwei in Europa werden will. Jetzt stehen die Eckpunkte des Geschäfts. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was sich seit drei Wochen angedeutet hat, ist jetzt klar: Opel wird französisch. Der Autokonzern PSA hat sich mit General Motors (GM) auf die Übernahme des Herstellers Opel verständigt. Der Entscheidung war ein längerer Verhandlungsmarathon vorausgegangen. Was wir bereits wissen. Wie viel zahlt PSA für den Deal? Der Kaufpreis für die GM-Europasparte mit den Marken Opel und Vauxhall liegt bei 1,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Neben dem Automobilgeschäft erwirbt PSA in einem Joint Venture mit der Großbank BNP Paribas auch das europäische Finanzierungsgeschäft GM Financial, dieses wird mit 0,9 Milliarden Euro bewertet – die Summe teilt sich auf beide Joint-Venture-Partner auf. PSA überweist jedoch nicht die volle Summe von 1,8 Milliarden Euro direkt nach Detroit. Ein Teil des Kaufpreises wird auch mit Optionsscheinen auf PSA-Aktionen im Wert von 0,65 Milliarden Euro bezahlt.

Fast noch wichtiger als der Kaufpreis ist die Einigung bei den Pensionsverpflichtungen: GM behält einen großen Teil der Pensionsverpflichtungen in seiner Bilanz. Verpflichtungen im Wert von drei Milliarden Euro werden an PSA übertragen, dies wird aber vollständig von GM finanziert.

Was passiert mit den Opel-Angestellten in Deutschland? Die rund 19.000 deutschen Opel-Beschäftigten sind noch bis Ende 2018 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Zudem hat sich die Noch-Mutter General Motors bis ins Jahr 2020 tarifvertraglich zu Investitionen und Produktion in den drei deutschen Opel-Werken Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach verpflichtet. Diese Zusagen will PSA übernehmen – doch was danach kommt, ist unklar. Von vielen wird mittelfristig ein Jobabbau befürchtet. PSA hat in den vergangenen Jahren selbst eine harte Sanierung durchlaufen. „Die PSA-Sanierung ist nach unseren Ergebnissen ausschließlich durch harte Kostensenkung umgesetzt worden“, sagt Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. „Mit der Opel-Übernahme erhöht sich zusätzlich sehr stark das Länder-Risiko für PSA-Opel. Nach unserer Einschätzung wird daher das Sanierungsmuster von PSA nach der Übernahme auf Opel übertragen.“ Und das hieße: Werksschließungen, Stellenstreichungen und eine auf Effizienz getrimmte Modellpalette.

Hintergründe zur PSA Group Absatz Der vom Staat gestützte französische Autobauer PSA Peugeot Citroën hat im vergangenen Jahr weltweit über 3,1 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Der französische VW-Konkurrent mit den Marken „Peugeot“, „Citroën“ und „DS“ sieht sich in Europa schon länger als Branchenzweiter.

Sanierung Konzernchef Carlos Tavares fuhr in den vergangenen Jahren einen harten Sanierungskurs unter anderem mit Werkschließungen und Jobabbau. Um das vor drei Jahren stark angeschlagene Unternehmen zu retten, schoss unter anderem der französische Staat Geld zu und hielt zuletzt rund 14 Prozent der Anteile.

Chinesischer Investor Auch der staatlich kontrollierte chinesische Hersteller Dongfeng stieg 2014 bei dem Traditionsunternehmen mit 14 Prozent ein. Der Einfluss der Peugeot-Familie sank im Zuge der Sanierung hingegen beträchtlich.

Umsatz Der Umsatz betrug im vorvergangenen Jahr 54,7 Milliarden Euro; neuere Jahreszahlen liegen nicht vor. Der Konzern beschäftigte 184.000 Mitarbeiter.

Diesel-Untersuchung Unlängst schaltete die französische Antibetrugsbehörde nach Untersuchungen zu Diesel-Abgasen bei PSA die Justiz ein. Ein entsprechendes Dossier ging an die Staatsanwaltschaft. Es liegt nun an der Justiz, über eventuelle Folgen zu entscheiden. Der Konzern betonte, er habe seine Fahrzeuge niemals mit Betrugs-Software ausgestattet.

Wie schnell wird das Geschäft abgeschlossen sein? Das Geschäft unterliege laut den Unternehmen noch Bedingungen und Behördengenehmigungen und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Kartellrechtsexperten hatten zuvor keine Bedenken an dem Deal angemeldet. Bleibt das Entwicklungszentrum Rüsselsheim bei Opel? Ja, das Entwicklungszentrum ist Teil des Deals und geht an PSA. Allerdings behält GM das Entwicklungsbüro in Turin, das vor allem Motoren entwickelt hat. Für PSA-Opel sollte das jedoch kein Problem sein, da die Franzosen selbst über eine gute Motorenentwicklung verfügen.

Die Opel-Produktionsstandorte in Europa Rüsselsheim Am Opel-Hauptstandort arbeiten 15.040 Beschäftigte, davon gut die Hälfte im Entwicklungszentrum. Die Produktion hat rund 4000 Arbeitnehmer. Sie bauen den Mittelklassewagen Insignia in mehreren Varianten, den Zafira sowie Getriebe und Komponenten. Quelle: rtr

Kaiserslautern Der Standort in Rheinland-Pfalz hat 2140 Beschäftigte. Sie produzieren Motoren und Fahrwerkskomponenten.

Eisenach In Thüringen laufen die Kleinwagen Corsa und Adam vom Band. Im Werk Eisenach arbeiten 1850 Menschen.

Polen Im polnischen Gliwice sind knapp 3270 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen den Kompaktwagen Astra und das Cabrio Cascada und den Sportwagen Opel GTC. In Tychy stellen 410 Beschäftigte Motoren her.

Spanien In Figueruelas bei Saragossa laufen Corsa, der SUV Mokka und bald auch der Stadt-SUV Crossland X vom Band. Der Standort hat 5080 Arbeitsplätze.

Großbritannien Im Werk Ellesmere Port arbeiten 1830 Beschäftigte. Hier werden ebenfalls Astra-Modelle produziert.

Der Standort Luton nördlich von London hat 1530 Arbeitnehmer und baut den Kleintransporter Vivaro.

Österreich Im Werk Aspern nahe Wien arbeiten 1390 Menschen. Dort werden Motoren und Getriebe hergestellt.

Ungarn Motoren und Komponenten produziert auch die Fabrik in Szentgotthard mit 1210 Arbeitnehmern.

Italien In Turin gibt es noch ein Zentrum zur Entwicklung von Dieselmotoren mit 700 Mitarbeitern.

Was passiert mit den Opel-Autos, die auf GM-Technik basieren? Sie werden zunächst weiterverkauft und dann mit dem nächsten Modellwechsel auf PSA-Technik umgestellt. „Opel/Vauxhall wird auch weiterhin von den Urheberrechtslizenzen von GM profitieren, bis die Fahrzeuge in den kommenden Jahren nach und nach auf PSA-Plattformen gebaut werden“, teilten die Unternehmen mit. Auch der Ampera-e, das für Opel wichtige Elektroauto, dürfen die Deutschen weiter verkaufen – der Wagen entspricht bis auf Logo und Fahrwerk dem Chevrolet Bolt und wird zusammen mit diesem in den USA gebaut.