Von dem von Verkehrsminister Alexander Dobrindt für Opel angeordneten Rückruf wegen überhöhter CO2-Werte sind in Deutschland rund 3800 Autos betroffen. „Insgesamt wurden in Deutschland über den Lebenszyklus des Modells weniger als 3800 Einheiten verkauft“, teilte Opel der WirtschaftsWoche mit. Das betroffene Modell Zafira Tourer werde seit Sommer 2016 „nicht mehr produziert“. Wie viele Autos in Europa insgesamt verkauft worden sind, sagte Opel nicht.

Sie lesen eine Exklusivmeldung der WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.