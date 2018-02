Der X3 sDrive/xDrive 20i (also die Varianten mit Heck- und Allradantrieb) sowie der X3 xDrive 30i bekommen ab März einen Partikelfilter, um die Vorgaben der Abgasnorm Euro 6c zu erfüllen. Das Magazin berichtet von einem Leser, der einen X3 mit Benziner bestellt habe, das Auto aber nicht ausgeliefert bekomme. Auf Nachfrage bestätigt BMW , dass bei der Umstellung Probleme an der Abgasanlage aufgetreten seien. „Aufgrund von verzögerter Bauteilversorgung verschiebt sich die Auslieferung der Fahrzeuge voraussichtlich bis Ende April“, erklärt der Hersteller. Die Folge ist ein Auslieferungsstopp. Der X3 M40i soll im Laufe des Jahres nachgerüstet werden.

In Deutschland ist laut BMW nur eine dreistellige Zahl an Autos betroffen. Das liegt aber vor allem an dem niedrigen Benziner-Anteil bei den X3-Bestellungen hierzulande: In Deutschland kaufen rund 90 Prozent der X3-Kunden einen Diesel, die Modelle 20d, 25d und 30d erfüllen bereits die Abgasnorm Euro 6c. Weltweit sind aber die Benzinmotoren deutlich gefragter, hier liegt der Diesel-Anteil bei lediglich 36 Prozent. Dementsprechend sind global 3000 X3 von dem Auslieferungsstopp betroffen.