 Tesla plant Geländetransporter mit Elektromotor

Tesla-Gründer Elon Musk will nun auch einen Pick-up mit Elektromotor auf den Markt bringen. Dieser werde gleich nach der stromgetriebenen Geländelimousine Model Y gebaut, twitterte Musk am Dienstagabend (Ortszeit). Der Pick-up - ein Geländewagen mit Ladefläche - solle etwas größer sein als ein Ford F-150.

Tesla hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf den Bau von Pkw konzentriert, plant jedoch inzwischen den Bau anderer Fahrzeuge. Erst im November hatte Musk den Bau eines Sattelschleppers mit Elektroantrieb angekündigt. Außerdem investiert das Unternehmen in den Bau von Batterien. Teslas Geländelimousine soll in etwa zwei Jahren auf dem Markt kommen.