VW spielt bei modernen Fahrdienstleistungen per App nur eine untergeordnete Rolle. Das soll sich ändern: Im Interview erklärt Ole Harms, wie er mit der neuen Marke Moia einen Mobilitätsdienstleister aufbauen will.

Was steht für Sie bei der Einführung einer neuen Funktion eher im Fokus: Das Wann oder das Wie? Weder noch. Es geht darum, ein Konstrukt zu kreieren, bei dem es weniger um eine einzelne Funktion, sondern ein ganzheitliches Angebot geht, bei der wir Funktionen im Laufe der Zeit ergänzen können. Ganz zentral ist, dass die Kunden mit einer neuen Funktion etwas anfangen können. Der bekannte First-Mover-Advantage funktioniert bei neuen Technologien nicht, weil die Kunden keine Ahnung haben, was das soll. Etwa die Diskussion um Telematik-Funktionen im Auto lange bevor es das mobile Internet gab. Das war zu früh und hat keiner verstanden, deshalb war es ein Flop.

Die Porsche-Kundschaft an sich ist nicht konsistent. Wie bringt man die unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche eines Macan-Fahrers und dem eines GT3 RS unter einen Hut?

Mit unserem ganzheitlichen Konzept setzen wir nicht am Fahrzeug an, sondern eher an der Marken-DNA – und diese Kombination aus Sportlichkeit und Premium-Anspruch haben alle Porsche-Fahrzeuge und unsere Kunden. Das ist auch das Besondere, was wir unseren Partnern, etwa Technologiefirmen, anbieten können: Wir haben eine Klientel mit ausgeprägter Wertschätzung für die eigene Zeit, für Design, für Premium.