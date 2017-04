In der Branche sind immer wieder Beispiele für digitale Geschäftsmodelle zu hören wie LED-Scheinwerfer, die man für bestimmte Fahrten buchen kann oder die Sitzheizung, die nicht einmalig 1000 Euro kostet, sondern als Pay-per-Use abgerechnet wird. Ist das alles?

Was Sie da beschreiben, ist ein Element davon. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass wir dem Kunden künftig solche Optionen zugänglich machen. Die Technologie erlaubt es uns, das auch nachträglich freizuschalten. Wir möchten aber auch die Möglichkeit haben, ganz neue Dinge einzuführen, die über das Fahrzeug hinausgehen.

Und wie kann man sich Dienste über das Fahrzeug hinaus vorstellen?

Vom Fahrzeug ausgehend kommt natürlich zunächst die Mobilität – also der Bereich, in dem sich gerade die meisten Autobauer umschauen. Wir übrigens auch, aber mit einem anderen Blickwinkel. Wir wollen keinen Porsche an jeder Ecke stehen haben, sondern wir wollen unseren Kunden eine End-to-End-Mobilität bieten. Wenn unser Kunde zum Flughafen muss, wird er das je nach Modell möglicherweise nicht in seinem Porsche tun – wir werden aber dennoch ein maßgeschneidertes Angebot für ihn haben.