Nach jahrelanger Suche hat die Porsche -Dachgesellschaft und VW -Mehrheitseigentümerin Porsche SE erstmals eine Firma übernommen. Man habe 97 Prozent der Aktien des Karlsruher Software-Entwicklers PTV für mehr als 300 Millionen Euro gekauft, teilte die Finanzholding am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Porsche SE hält die Mehrheit der Stimmrechte am Autokonzern Volkswagen .

Durch den Komplettverkauf des Sportwagenbauers Porsche AG an VW 2012 hatte Porsche SE Milliarden in der Kasse, die sie investieren wollte. Doch die Suche verlief bisher schwierig: 1200 Beteiligungen wurden geprüft und bis auf einen kleinen Anteil an der Verkehrsdaten-Firma Inrix alle verworfen. In Zukunft will das Unternehmen weitere Beteiligungen im Bereich der automobilen Wertschöpfungskette erwerben.