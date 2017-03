Die Familien Porsche und Piëch wollen nach Informationen der "Bild am Sonntag" (BamS) dem ehemaligen VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch sein letztes Aufsichtsratsmandat bei der Porsche SE entziehen. Die Clans hätten geeinigt, Piëch im Zuge einer Umstrukturierung des Gremiums zu entmachten, schreibt das Blatt. Die Porsche SE gilt als eigentliches Machtzentrum, weil dort die milliardenschwere VW-Beteiligung liegt.

Im zwölfköpfigen Aufsichtsrat sitzen alle wichtigen Familienvertreter, an der Spitze Wolfgang Porsche, Ferdinands Cousin. Die sechs Arbeitnehmervertreter hätten allerdings kürzlich angekündigt, sich aus dem Gremium zurückzuziehen. Deshalb stehe bei der Hauptversammlung am 30. Mai in Stuttgart die komplette Neuwahl des Aufsichtsrats an.