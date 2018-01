Selbst wenn alle Betroffenen zustimmen und über die Aufteilung der Kosten einig sind, droht noch eine weitere Hürde: Gerade in älteren Häusern sind die Stromleitungen nicht für das Laden von Elektroautos ausgelegt – egal ob per Wallbox oder einfach an der Haushaltssteckdose. Ein einzelnes E-Auto ist meist noch kein Problem, bei mehreren Autos am Stromnetz könnte der alte Anschluss schnell überlasten. Ein Ladelastmanagement, das den Strom gezielt an die angeschlossenen Autos verteilt, ist teuer. Und regelmäßiges Umparken ist keine praktikable Lösung. Bleibt die Möglichkeit, ein neues Stromnetz in das Haus einzubauen – doch auch das treibt die Kosten in die Höhe.

Eine andere Möglichkeit wäre es, bereits vorhandene Stromquellen entlang der Straßen zu nutzen: die Straßenlaterne. Abgesehen vom nordrhein-westfälischen Düsseldorf (eine der wenigen Städte weltweit, die ihre Straßen noch mit Gaslaternen beleuchtet) steht theoretisch alle paar Meter ein Stromanschluss parat, der angezapft werden kann.