Platz 5: Wuling Hongguang

Platz fünf der Rangliste geht an den achtsitzigen Kompakt-Van Wuling Hongguang, der mit 847.000 produzierten Fahrzeugen im Jahr 2016 auch das meistgebaute Auto Asiens war. Der von General Motors und SAIC gemeinsam gebaute Van war bereits 2015 mit 655.500 Zulassungen zum vierten Mal in Folge der meistverkaufte Pkw in China gewesen.

Der wendige und schmale Van ist chinesisch durch und durch. Er wurde speziell an die Erdordernisse der Kundschaft in den kleineren der zahlreichen Millionenstädte entwickelt. Dort, wo Praktikabilität mehr zählt als Prestige, dient er oft nicht nur als Familienauto, sondern gleichzeitig auch als Lieferwagen für Kleingewerbetreibende.