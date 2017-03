Es ist kurz nach neun und im Trident-Autohaus im Narayanapura Village in Bangalore genießen sie die Ruhe vor dem Sturm. Noch steht das gute Dutzend Verkäufer im schmucklosen Showroom beisammen im Kreis und wünscht sich im morgendlichen Team-Ritual einen erfolgreichen Tag. Doch in einer halben Stunde öffnen sie die Glastüren und der Trubel beginnt. „Seit Renault vor gut einem Jahr den Kwid auf den Markt gebracht hat, ist bei uns die Hölle los“, sagt Verkäufer Pavithran, der schnell noch einen Neuwagen mit Blumengirlanden schmückt und die Übergabe vorbereitet. Schließlich ist der Autokauf noch etwas Besonderes in einem Land, in dem auf 1.000 Einwohner gerade einmal 25 Fahrzeuge kommen.