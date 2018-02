Michael Melkersen hat ein Problem. Es gibt keine guten Porträtbilder von ihm. Mehrmals am Tag rufen derzeit Journalisten aus aller Welt in seinem Anwaltsbüro an. Sie wünschen Zitate von dem Mann, der die skandalösen Abgastests an Affen von Volkswagen entdeckt hat – und bitten um Fotos. Doch der Ruhm kommt für den 43-jährigen Anwalt aus New Market, einer Kleinstadt in Virginia, zwei Autostunden westlich von Washington, völlig überraschend. Die einzigen professionellen Bilder, die von Melkersen existieren, zeigen ihn am Pokertisch.

Melkersen, verheiratet, zwei Kinder im Alter von ein und drei Jahren, hat an Turnieren im ganzen Land teilgenommen. Er saß an Tischen in den Glücksspielmetropolen Atlantic City und Las Vegas, spielte eine sechsstellige Summe ein – und rangierte mal unter den besten 2000 Pokerspielern in den USA. Seit dem Ausbruch des Volkswagen-Dieselskandals aber ruht das gewinnträchtige Hobby. Melkersen vertritt 334 Klienten, die sich vom deutschen Autobauer betrogen und geschädigt fühlen, weil sie ein Auto mit manipuliertem Dieselmotor gekauft haben. Jetzt fordern sie Entschädigung.