„2017 war ein sehr starkes und stabiles Jahr für die Volvo-Gruppe“, sagte Unternehmens-Chef Martin Lundstedt am Mittwoch. „Es war das beste Jahr in der Geschichte, was sowohl Umsatz, als auch operativen Gewinn angeht.“ Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf knapp 335 Milliarden Kronen.

Vor allem das Geschäft mit Lastwagen in Europa und Nordamerika trug zum guten Ergebnis bei. Zudem lief es auch in Brasilien besser. In Europa sei der Marktanteil der Volvo-Lastwagen historisch hoch. Die Bestellungen stiegen hier um 14 Prozent, in Nordamerika um 56 Prozent und in Südamerika nach der Wirtschaftskrise sogar um 67 Prozent.