2016 hat der Sportwagenhersteller, der seit mittlerweile zehn Jahren ein Teil des inzwischen weltgrößten Autokonzerns ist, erneut ein Rekordergebnis eingefahren. Die Auslieferungen stiegen um sechs Prozent auf knapp 238.000 Fahrzeuge. Das operative Ergebnis wuchs sogar um 14 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Mit einer Rendite von 17,4 Prozent war Porsche im abgelaufenen Geschäftsjahr der zweitprofitabelste Autobauer weltweit - nur Ferrari ist mit 19,2 Prozent noch erfolgreicher. Entsprechend locker zeigte sich der neuformierte Porsche-Vorstand um Oliver Blume am Freitag bei der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart. "Porsche steht für wertschaffendes Wachstum. Wir konzentrieren uns auf begeisterte Kunden, gute Rendite und sichere Arbeitsplätze", sagte Blume.

Hausdurchsuchung? Nicht in Sicht. Dieselthematik? Nur eine Marginalie. Rendite? Phänomenal: Porsche ist im krisengeschüttelten Volkswagen -Imperium so etwas wie das Auge des Sturms.

Dennoch kam auch der Porsche-Chef nicht ganz an der "Dieselthematik" herum: Porsche hat in den vergangenen Jahren seine Geländewagen Cayenne und Macan sowie seine Sportlimousine Panamera mit großvolumigen Dieselmotoren von Audi ausgerüstet und im Modell Cayenne auch in den Vereinigten Staaten verkauft. US-Behörden hatten daraufhin auch gegen Porsche ein Ermittlungsverfahren eröffnet, das inzwischen, so Blume, "einen positiven Ausgang genommen" habe: "Die wesentlichen Fragen in den USA sind gelöst und die Untersuchungen haben bei Porsche keine Anhaltspunkte für ein schuldhaftes Verfahren ergeben." Deshalb werde Porsche im Unterschied zu Volkswagen auch keinen Aufseher bekommen.