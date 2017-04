Der Start ins Jahr 2017 war ebenso erfolgreich wie 2016. Seat glänzte mit den höchsten Absatzzahlen seit 2001. Weltweit stieg die Zahl der Fahrzeugauslieferungen im Vergleich zum selben Zeitraum 2016 um 14 Prozent auf 117.300 Fahrzeuge (2016: 102.900). Alleine im März lieferte Seat 53.200 Fahrzeuge aus – 14,4 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge in einem einzelnen Monat erreichte im März den höchsten Stand seit März 2000, also seit 17 Jahren.

„Wir haben das erste Quartal mit noch besseren Zahlen abgeschlossen, als unsere anfänglichen Schätzungen erwarten ließen. Damit gehören wir zu den wachstumsstärksten Marken in Europa“, so Wayne Griffiths, im Seat-Vorstand für Vertrieb und Marketing zuständig. „Mit diesem Gesamtergebnis sind wir sehr zufrieden, ebenso wie mit dem gleichmäßigen Wachstum in unseren Märkten, das wir unserer neuen Modelloffensive verdanken.“ Das Facelift des Leon kam gerade rechtzeitig, um den Umsatz anzukurbeln. Ab Juni soll auch der neue Ibiza seinen Beitrag zu dem weiteren Wachstum leisten.

„Seat befindet sich in einer Phase der Konsolidation und Wachstum“, sagt Vorstands-Chef Luca de Meo, „wir arbeiten daran, eine der am meisten wachsenden Firmen in unserer Industrie zu werden.“ Die schweren Zeiten sind vergessen. Die Zeiten, in denen Martorell wohl nur überlebte, weil man die alte Produktion des Audi A4 von Ingolstadt nach Norspanien umziehen ließ, um den nahezu baugleichen Seat Exeo zu fertigen.