Deutsche Autobauer arbeiten unter anderem Mit FAW, SAIC, BAIC, BYD oder Brilliance zusammen. Die Partnerschaften sind aber oft nicht exklusiv – Daimler baut etwa mit BAIC die C- und E-Klasse in China (das Joint Venture heißt Beijing Benz) und mit BYD das Elektroauto Denza. Volkswagen arbeitet mit FAW und SAIC zusammen. FAW arbeitet aber auch mit GM zusammen.

Wie wichtig sind die Joint-Venture-Partner?

Ohne Joint Ventures mit zumeist staatlichen Herstellern darf man in China keine Autos produzieren. Somit sind sie unersetzlich. Welche Bedeutung sie aber nicht nur für die Produktion, sondern auch den Verkauf haben, musste Audi in diesem Jahr schmerzlich erfahren. Bislang haben die Ingolstädter mit FAW zusammen gearbeitet, als Teilhaber an FAW-Volkswagen. FAW hält dort 60 Prozent, Volkswagen 30 Prozent und Audi 10 Prozent. Audi hatte dann angekündigt, ein zweites Joint Venture mit SAIC gründen zu wollen. Eine strategische Entscheidung, um die "Risiken und Lasten zu teilen", wie Audi-Chef Rupert Stadler betonte. Dieses neue Unternehmen tritt – obwohl auch Audi-Modelle gebaut und verkauft werden – als eigenständige Firma auf. Deshalb protestierten die Händler von FAW-Audi, sie fürchteten hausinterne Konkurrenz durch neue Händler von SAIC-Audi. Also traten sie in eine Art Streik – bis zu der Einigung mit den Vertragshändlern im Mai war der Audi-Absatz in China um bis zu 35 Prozent eingebrochen.