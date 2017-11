Tesla schmeißt über 400 Mitarbeiter raus

Wie der Nachrichtensender CNBC meldet, sollen bei Solarcity die Kündigungen nach mangelnden „Beurteilungen“ ausgesprochen worden sein. Laut ehemaligen und derzeitigen Mitarbeitern soll es aber derartige Leistungsbeurteilungen nie gegeben haben. Drei Mitarbeiter, die von der Personalabteilung eine Kopie dieser angeblich existierenden „Leistungsbeurteilung“ eingefordert hätten, hätten kein solches Papier erhalten. Bereits im Frühjahr hatte es Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Tesla gegeben. Mitarbeiter hatten damals von vielen Überstunden und häufigen Unfällen berichtet. Der britische „Guardian“ schrieb im Mai unter Berufung auf interne Dokumente, dass im Tesla-Werk seit 2014 mehr als 100 Mal der Notarzt gerufen wurde. Mitarbeiter seien in Ohnmacht gefallen oder hätten über Schwindel, Atembeschwerden oder Schmerzen in der Brust geklagt. Zudem soll es weitere Fälle gegeben haben, in denen Ärzte wegen Verletzungen gerufen worden seien. „Ich habe Menschen gesehen, die ohnmächtig wurden, wie ein Pfannkuchen zu Boden fielen und sich das Gesicht aufschlugen“, zitiert der „Guardian“ einen Tesla-Beschäftigten. „Man hat uns danach aufgetragen, einfach um ihn herum weiterzuarbeiten, während er noch am Boden lag.“

Im Mai konnte Musk die Kritik noch einfangen, bevor sie sich zu einem Flächenbrand entwickelt hatte. „Meine Arbeiter haben eine harte Zeit, arbeiten stundenlang“, sagte der Tesla-Chef der Zeitung. Er beteuerte zudem, dass er sehr um die Gesundheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter besorgt sein. Klar ist: In einer so angespannten Situation kann sich Tesla einen tiefergehenden Streit mit seiner Belegschaft nicht leisten. Denn selbst wenn die Fertigungslinie für das Model 3 endlich läuft, wird das Risiko kaum geringer. 400.000 Autos pro Jahr mehr zu bauen stellt selbst etablierte Autobauer vor große Herausforderungen – Tesla als sehr junges Unternehmen muss hier erst noch Erfahrungen sammeln, auch wenn das Unternehmen viel Personal aus der Autobranche abgeworben hat. „In der Massenproduktion wächst das Risiko, das Fehler untergehen. Das gab es bei Tesla mit den geringen Stückzahlen bislang nicht“, sagt Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management.

Mit der rapide steigenden Produktionszahl steigt auch das Risiko der Rückrufe. Tesla ist ein junges Unternehmen, das trotz der enormen Marktkapitalisierung stetig Verluste schreibt. Den Rückruf von einigen Tausend Model S könnte der Konzern verkraften. Müssen aber Zehntausende oder gar Hunderttausende Model 3 in die Werkstatt, wäre die finanzielle Belastung enorm. Das Problem: Tesla neigt dazu, das Produkt beim Kunden reifen zu lassen. Doch anders als in der Software-Welt, in der einfach ein Update nachgeschoben werden kann, ist ein kleiner Fehler bei der Hardware ungleich komplexer zu beheben. Simple Bauteile, etwa ein unzuverlässiger Sensor oder eine (aufgrund der stark beschleunigten Produktionsplanung) nicht perfekt eingebaute Türdichtung, können zu sehr teuren Rückrufen führen.

Elektroautos im Kostenvergleich BMW Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer BMW i3 Strom 36.150 Euro 598 Euro 47,8 Cent Mini Cooper S Super Plus 26.600 Euro 542 Euro 43,4 Cent Mini Cooper SD Diesel 28.300 Euro 519 Euro 41,5 Cent Quelle: ADAC

Citroën Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer Citroën C-Zero Strom 19.800 Euro 433 Euro 34,6 Cent Citroën C1 Vti 68 Super 13.900 Euro 388 Euro 31,0 Cent

Ford Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer Ford Focus Electric Strom 34.900 Euro 665 Euro 53,2 Cent Ford Focus 1.5 EcoBoost Super 25.500 Euro 618 Euro 49,4 Cent Ford Focus 2.0 TDCi Diesel 28.100 Euro 623 Euro 49,8 Cent

Hyundai Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer Hyundai IONIQ Elektro Strom 33.300 Euro 587 Euro 47,0 Cent Hyundai i30 1.6 GDI Super 22.630 Euro 562 Euro 45,0 Cent Hyundai i30 1.6 CRDi blue Diesel 24.030 Euro 548 Euro 43,8 Cent

Kia Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer Kia Soul EV Strom 28.890 Euro 526 Euro 42,1 Cent Kia Soul 1.6 GDI Super 19.990 Euro 529 Euro 42,3 Cent Kia Soul 1.6 CRDi Diesel 23.490 Euro 539 Euro 43,1 Cent

Mercedes-Benz Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer Mercedes-Benz B250e Strom 39.151 Euro 713 Euro 57,0 Cent Mercedes-Benz B220 4Matic Super 34.076 Euro 773 Euro 61,8 Cent Mercedes-Benz B220d Diesel 36.521 Euro 728 Euro 58,2 Cent

Nissan Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer Nissan Leaf Strom 34.385 Euro 632 Euro 50,6 Cent Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Super 22.290 Euro 574 Euro 45,9 Cent Nissan Pulsar 1.5 dCi Diesel 22.690 Euro 535 Euro 42,8 Cent

Renault Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer Renault Zoë Strom 34.700 Euro 580 Euro 46,4 Cent Renault Clio TCe 90 Super 16.790 Euro 433 Euro 34,6 Cent Renault Clio dCi 90 Diesel 20.290 Euro 454 Euro 36,3 Cent

Tesla Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer Tesla Model S 60 Strom 71.020 Euro 1206 Euro 96,5 Cent Mercedes-Benz CLS 400 Super 63.427 Euro 1198 Euro 95,8 Cent Mercedes-Benz CLS 350d Diesel 62.178 Euro 1156 Euro 92,5 Cent

VW Modell Kraftstoff Grundpreis Kosten pro Monat Kosten pro Kilometer VW e-up! Strom 26.900 Euro 472 Euro 37,8 Cent VW up! 1.0 Super 14.255 Euro 375 Euro 30,0 Cent

Rückrufe oder mangelnde Qualität kann Tesla nicht gebrauchen. Bislang war die Marke größtenteils ohne echte Konkurrenz. Während beim Model S und Model X die Konkurrenz erst langsam aufholt, steigt Tesla mit dem Model 3 bereits in einen bestehenden Markt ein. In der Preisklasse kämpfen auch ein BMW i3, VW e-Golf, bald die zweite Generation des Nissan Leaf oder ein Hyundai Ioniq um die Käufergunst in der Elektro-Mittelklasse. Die Kundschaft eines teureren Tesla dürfte an den Wagen ähnliche Qualitätsanspruche wie an einen BMW oder Audi haben – vielleicht abzüglich eines kleinen Tesla-Bonus. Doch die Fehlertoleranz ist gering.

Anzeige