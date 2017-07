Es sind dann auch in erster Linie nicht die vielleicht zu erwartenden Automagazine, die sich frühzeitig mit einem Urteil an die Öffentlichkeit wagen, sondern jene Publikationen, die es gewohnt sind, technische Geräte binnen kürzester Zeit einzuordnen.

In der Online-Ausgabe des Magazins Wired hält Autor Jack Stewart das Model 3 für gelungen genug, um den Punkt zu markieren, an dem sich jeder den Umstieg von Verbrennungsmotor zu Elektroantrieb vorstellen könne – und nicht nur jene, die dies aus Gründen des Umweltschutzes tun oder Elektroantrieb per se begrüßen.

Bloombergs Testfahrer Tom Randall konstatiert nach seiner Testfahrt, dass Model 3 im Gegensatz zu seinen Vorgängern sich an die Menschen wendet, die das Auto täglich nutzen wollen – dazu zählen laut Randall auch viele Cupholder, Ablagefächer in den Türen und Stauraum. Die Materialien der Armlehnen fühlten sich an als seinen „geeignet für Missbrauch.“