Doch der Tesla Chef, der zugibt, im Überschwang gern mal zu übertreiben, ist bei seinen Ankündigungen vorsichtiger geworden. Für das laufende Quartal stellt er nur noch konservativ eine wöchentliche Produktion von 2500 Tesla 3 bis Ende März in Aussicht. Und betont, dass dies ein Ziel sei. Danach soll sie sich wie bereits im Januar angekündigt bis Ende Juni auf 5000 Fahrzeuge pro Woche verdoppeln. „Der Engpass sind die Akkumodule, was uns überrascht hat“, gesteht Musk ein. Auch weil Auftragsfertiger Versprechen nicht gehalten hätten.

Außerdem sei die Tesla 3 Produktion noch nicht so stark automatisiert wie erwartet, manuelle Schritte immer noch unerlässlich. Die stärker automatisierten Test-Fertigungslinien in Deutschland, die vom zugekauften Automatisierungsspezialisten Grohmann entwickelt wird, liefen jedoch bereits einwandfrei. Sie werden derzeit in Deutschland auseinandergenommen und in die USA geliefert. Im März sollen sie in der Fabrik in Fremont zum Einsatz kommen. „Der Tesla 3 lässt sich wesentlich unkomplizierter als die Model S und X fertigen“, betont Chefingenieur Doug Field.