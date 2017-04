Bemerkenswert gut

Beim Bremsen und Ausrollen (Wo geht’s zum nächsten Gefälle, bitte?) spüren wir die offensive Rekuperation: Da wird die von Samsung zugelieferte Lithium-Ionen-Traktionsbatterie per Energieumwandlung immer wieder ein wenig nachgefüllt. In unserem Falle hilft sogar die Frühlingssonne, denn wir fahren das Modell mit dem eingebauten, rund 30 Kilo schwerem Solardach, das laut Toyota täglich bis zu fünf Extrakilometer Reichweite spendiert und - genügend Zeit und Sonne vorausgesetzt - die Batterie in acht Tagen bis zu 80 Prozent aufladen könnte. Garantiert kostenlos. Am Ende beklatschen wir jeden zusätzlichen Elektro-Meter, bis sich nach exakt 42,4 Kilometern (erfreulich geschmeidig) der Verbrennungsmotor zur Unterstützung meldet. Ein ordentlicher Wert, zumal wir in der Rush Hour und ganz ohne Sparfimmel gefahren sind. Wir hätten unsere Tour durchaus extremer absolvieren können. Zum Beispiel im "EV City-Modus", in dem die elektrische Antriebsleistung für größtmögliche Reichweite auf schmale 64 PS gedrosselt wird. Oder im ökologisch peinlichen "Power"-Modus, in dem nur die Geschwindigkeit zählt und der Benziner ständig gefordert ist.

Falls Sie unbedingt die letzten Kilometer elektrisch und flüsterleise fahren wollen, um Ihre Frau oder die Igel im Unterholz nicht zu wecken, können Sie mit einem längeren Knopfdruck den neuen "Battery Charge Mode" wählen. Schon lädt der Verbrennungsmotor die Batterie fix wieder auf. Energetisch ist das blanker Unsinn, aber im Einzelfall durchaus praktisch. Und wer weiß schon, in welchen Städten demnächst Fahrverbote angesagt sind.

Das Neue am Plug-in-Prius ist auch: Es macht nun auch Freude ihn zu bewegen.

Bei dieser Übung fällt zudem positiv auf, dass der 1,8 Liter große Vierzylinder-Benziner ebenfalls bemerkenswert gut gedämmt ist. Auch das bei den Vorgängern bei Vollgas relativ laut heulende, stufenlose Planetengetriebe bleibt jetzt akustisch kommod im Hintergrund. Selbst bei häufigerem Benzinbetrieb lässt sich der Prius nach einer ersten Testpeilung auch zügig mit einem Dreiliter-Schnitt fahren. Noch ein Fortschritt: Fürs großstädtische Verkehrsgewühl hat der Prius jetzt das Antikollisions-System mit Fußgängererkennung und automatischer Notbremsfunktion an Bord. Auf Wunsch und gegen Aufpreis gibt es zudem ein Einparksystem für kitzlige Rangiermanöver. Auf der Landstraße wiederum helfen die schlauen Frontscheinwerfer, die bei niedrigem Tempo seitlich weiter leuchten und bei Gegenverkehr den Fernlichtkegel so steuern, dass trotz maximaler Ausleuchtung die Entgegenkommenden nicht geblendet werden.

Volkswagen : VW verliert gegen Toyota weiter an Boden VW-Chef Matthias Müller kann das Dieselgate-Chaos nicht stoppen. Toyota hängt Müller bei dessen „Zukunftsthemen“ wie Hybrid- und Elektroautos weiter ab – ein Strategievergleich in sechs Punkten.

Im Übrigen hat sich der Neue auch in puncto Ladezeit verbessert. An der haushaltsüblichen 230-Volt-Steckdose (2,3 Kilowatt) lässt sich seine Batterie in drei Stunden und zehn Minuten aufladen, an der öffentlichen Ladestation geht das in zwei Stunden (Ladeleistung bis 3,3 kW). Mit anderen Worten: Auch wenn Sie erst nachts nach Hause kommen, aber nächsten Morgen ist die Packung immer wieder randvoll. Ach ja, erst wenn man selbst das Auto aufsperrt, lässt sich das Ladekabel wieder abziehen - so kann kein Rowdy den Ladevorgang sabotieren oder das Kabel entwenden.

Anzeige