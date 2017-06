Der Toyota Prius ist der Urvater aller Hybride und mittlerweile in der vierten Generation unterwegs. Sein Plug-in-Ableger, der erstmals schon zwischen 2012 und 2016 erhältlich war, konnte an den Erfolg der Hybrid-Limousine bislang nicht so recht anknüpfen. 25 Kilometer elektrische Reichweite waren einfach nicht überzeugend. Die neue Generation will es besser machen.