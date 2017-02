Der japanische Autobauer Toyota hebt wegen des schwächeren seine Gewinnprognose an. Der Überschuss dürfte in dem Ende März ablaufenden Geschäftsjahr bei 1,7 Billionen Yen (rund 14 Milliarden Euro) liegen, erklärte das Unternehmen am Montag in Tokio. Bislang waren 1,55 Billionen Yen angepeilt worden. Durch den schwächeren Yen sind die im Ausland erzielten Einnahmen mehr wert. Auch Kostensenkungen würden sich nun auszahlen. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Toyota einen Rekordgewinn von 2,31 Billionen Yen erzielt.

Zudem konnte Toyota eine geplante Partnerschaft mit Suzuki festzurren. Die Unternehmen unterzeichneten am Montag eine entsprechende Vereinbarung, wie Toyota in Tokio mitteilte. Nun solle die Partnerschaft bei Entwicklung und Einkauf konkret ausgearbeitet werden. Eine beiderseitige Kapitalbeteiligung ist mit der Kooperation bislang nicht verbunden.