 Daimler steigert seinen Umsatz

Der Autobauer Daimler legt trotz der Debatten um Diesel-Manipulationen und Fahrverbote weiter kräftig zu. Grund ist vor allem der zuletzt starke Pkw-Absatz bei Mercedes-Benz und einer Erholung im schwächelnden Lkw-Geschäft, wie der Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf rund 41,2 Milliarden Euro. Unterm Strich verdiente Daimler rund 2,51 Milliarden Euro - nach 2,45 Milliarden im zweiten Quartal 2016.

Der aktuelle Vorwurf des Auto-Kartells ist nicht nur in der Autobranche ein Skandal. Der Fall zeigt, dass auch in den Medien einiges schief läuft, wenn regelmäßig ganze Branchen unter Generalverdacht gestellt werden.

Ifo-Chef Clemens Fuest äußerte sich im Bayrischen Rundfunk zu dem Kartell-Vorwürfen. Ihm zufolge wird der Skandal nicht zu Absatzeinbrüchen führen. "All diese Firmen produzieren trotz allem ja gute Autos", sagte er. "Die waren in der Vergangenheit zwar vielleicht etwas teurer für Konsumenten als sie hätten sein müssen, aber der Autoabsatz ist da nicht unmittelbar bedroht." Auch nach Bekanntwerden des Abgasskandals bei Volkswagen sei dort der Verkauf weiter gut gelaufen.

Den Ruf der Hersteller sieht Fuest allerdings beschädigt: "Ganz interessant ist die Wirkung an den Finanzmärkten, da sind die Autoaktien um insgesamt etwa zehn Milliarden gefallen", so der Experte. Mögliche Strafzahlungen und Entschädigungen könnten die Konzerne verkraften. "Die haben ja gute Gewinne gemacht in der Vergangenheit und die würden das schon zahlen können. Das sind schon sehr große Firmen, die auch hohe Belastungen tragen können."