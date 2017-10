Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis von knapp vier Milliarden gerechnet. Abzüglich weiterer Rückstellungen für den Dieselskandal in den USA (2,6 Milliarden Euro) halbierte sich das operative Ergebnis fast auf 1,72 Milliarden Euro. Hier waren Experten von rund 1,5 Milliarden ausgegangen. Der Quartalsumsatz erhöhte sich um rund sechs Prozent auf 55 Milliarden Euro.

Volkswagen hat den Gewinn dank Sanierungserfolgen bei der Hauptmarke VW kräftig gesteigert und traut sich eine etwas höhere Ertragskraft zu. Der um Sondereinflüsse bereinigte Betriebsgewinn kletterte im dritten Quartal überraschend deutlich um 15 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten.

„Das Zwischenergebnis zum September ist sehr beeindruckend und untermauert das Vertrauen der Kunden weltweit in unsere Marken und deren Produkte. Dafür sind wir dankbar“, sagt VW-Chef Matthias Müller laut der Mitteilung.

2016 hatte es VW-Chef Matthias Müller bereits angekündigt, jetzt macht er offenbar ernst: Laut einem Medienbericht wird Volkswagen seine Komponentenwerke in einer eigenen Sparte bündeln. Was sich damit alles ändert.

Die Prognose für die operative Rendite im laufenden Jahr hob das Management um Konzernchef Matthias Müller leicht an. Demnach erwartet der weltgrößte Autobauer in diesem Jahr nun, dass die bisher in Aussicht gestellte Spanne von 6,0 bis 7,0 Prozent moderat übertroffen wird. Mehrere Analysten hatten mit einer Prognoseerhöhung gerechnet. Denn auch nach neun Monaten lag die operative Rendite mit 7,7 Prozent über dem Zielkorridor.