Auch deutsche Autobauer wären betroffen

Fields gab sich auch redlich Mühe, es nicht als Verneigung vor Trump darzustellen – auch wenn es stark danach aussieht. Die Entscheidung, die Produktion des Ford Focus doch nicht von Michigan in das geplante Werk im mexikanischen San Luis Potosí zu verlagern, sei allein den Marktkräften geschuldet. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass die Nachfrage zu gering sei, um die Milliardeninvestition zu rechtfertigen. Es habe „keinen Deal“ mit Trump gegeben. Das mit dem Deal ist sogar glaubhaft, denn es ist fraglich, ob Trump zugestimmt hätte: Ford baut zwar kein neues Werk in Mexiko, die Fertigung des Focus wird aber dennoch aus den USA verlagert. Aber nicht nach Luis Potosí, sondern einfach in das bestehende Werk Hermosillo. Lediglich die Investition in die künftige High-Tech-Schmiede in Flat Rock ist in den USA geblieben.

Die US-Werke der deutschen Autokonzerne Daimler Pkw-Werk in Vance (Tuscaloosa)

Bundesstaat: Alabama

Mitarbeiter: 3.500

Modelle: C-Klasse (für Nordamerika), GLE, GLS Lkw-Werk in Cleveland

Bundesstaat: North Carolina

Mitarbeiter: ca. 3000 Lkw-Werk in Mount Holly (Freightliner)

Bundesstaat: North Carolina

Mitarbeiter: 1.000 Lkw-Werk in Portland (Western Star)

Bundesstaat: Oregon

Mitarbeiter: 1.000 Van-Werk in Charleston (im Bau)

Bundesstaat: South Carolina

Mitarbeiter: bis zu 1.300 (geplant)

Modelle: Sprinter

BMW Pkw-Werk in Spartanburg

Bundesstaat: South Carolina

Mitarbeiter: 8.000

Modelle: X3, X4, X5, X6

Volkswagen Pkw-Werk in Chattanooga

Bundestaat: Tennessee

Mitarbeiter: 2.200

Modelle: US-Passat, künftig Midsize-SUV

Trump ist die boomende Autoproduktion Mexikos ein Dorn im Auge. Das Nachbarland hat in den vergangenen Jahren selbst den vergleichsweise günstigen US-Südstaaten den Rang abgelaufen – Autobauer aus aller Welt haben in den vergangenen zehn Jahren rund 20 Milliarden Euro in den Aufbau neuer Mexiko-Werke investiert. VW ist dort seit Jahren vertreten, Audi hat gerade das Werk für den Q5 eröffnet, Daimler baut noch zusammen mit Nissan und will 2017 fertig sein, BMW erst 2019. Schutzzölle für Importe aus Mexiko würden also nicht nur GM und Ford, sondern auch die drei deutschen Autobauer treffen. VW aber besonders hart. Denn während Daimler und BMW ihre wichtigen US-Modelle in den Südstaaten fertigen, kommt das derzeit in den USA meistverkaufte VW-Modell, der Mittelklassewagen Jetta, aus dem mexikanischen Puebla. Womöglich kann das Volkswagen mit dem Start des großen US-SUV Atlas aus Tennessee bald kompensieren, schmerzhaft würden die möglichen Einschnitte beim Jetta aber trotzdem.

Bei VW kommt noch erschwerend hinzu: Die letzten Verhandlungen mit den US-Behörden im Dieselskandal laufen noch. Werden hier nach der Vereidigung Trumps wichtige Beamte ausgetauscht, könnte das den Ablauf erheblich verzögern oder gar VW zum Spielball der protektionistischen Wirtschaftspolitik werden. Ein weiterer Punkt in Trumps handelspolitischer Agenda könnte aber nicht nur VW und die anderen deutschen Autobauer treffen, sondern die globale Wirtschaft: der mögliche Austritt der USA aus diversen Freihandelszonen.

US-Absatz deutscher Hersteller 2000-2025 2000 Audi: 80.372 Einheiten, Marktanteil 0,5 Prozent BMW: 189.424 Einheiten, Marktanteil 1,1 Prozent Mercedes: 205.615 Einheiten, Marktanteil 1,2 Prozent Porsche: 22.926 Einheiten, Marktanteil 0,1 Prozent Volkswagen: 355.479 Einheiten, Marktanteil 2,1 Prozent

2005 Audi: 90.116 Einheiten, Marktanteil 0,5 Prozent BMW: 266.200 Einheiten, Marktanteil 1,6 Prozent Mercedes: 224.257 Einheiten, Marktanteil 1,3 Prozent Porsche: 31.934 Einheiten, Marktanteil 0,2 Prozent Volkswagen: 224.195 Einheiten, Marktanteil 1,3 Prozent

2010 Audi: 101.594 Einheiten, Marktanteil 0,9 Prozent BMW: 219.121 Einheiten, Marktanteil 1,9 Prozent Mercedes: 224.939 Einheiten, Marktanteil 1,9 Prozent Porsche: 25.322 Einheiten, Marktanteil 0,2 Prozent Volkswagen: 256.831 Einheiten, Marktanteil 2,2 Prozent

2015 (Prognose) Audi: 180.372 Einheiten, Marktanteil 0,5 Prozent BMW: 357.967 Einheiten, Marktanteil 2,1 Prozent Mercedes: 381.279 Einheiten, Marktanteil 2,3 Prozent Porsche: 55.457 Einheiten, Marktanteil 0,3 Prozent Volkswagen: 373.756 Einheiten, Marktanteil 2,2 Prozent Quelle: IHS Global

2020 (Prognose) Audi: 242.466 Einheiten, Marktanteil 1,4 Prozent BMW: 372.418 Einheiten, Marktanteil 2,2 Prozent Mercedes: 406.387 Einheiten, Marktanteil 2,4 Prozent Porsche: 62.417 Einheiten, Marktanteil 0,4 Prozent Volkswagen: 572.524 Einheiten, Marktanteil 3,4 Prozent Quelle: IHS Global

2025 (Prognose) Audi: 244.833 Einheiten, Marktanteil 1,5 Prozent BMW: 359.314 Einheiten, Marktanteil 2,1 Prozent Mercedes: 392.827 Einheiten, Marktanteil 2,3 Prozent Porsche: 51.421 Einheiten, Marktanteil 0,3 Prozent Volkswagen: 603.310 Einheiten, Marktanteil 3,6 Prozent Quelle: IHS Global

Denn ohne den zollfreien Handel könnte es mit „America first“ bald vorbei sein: BMW baut etwa fast sämtliche SUV-Modelle in South Carolina. Trotz der SUV-Beliebtheit in den USA geht der überwiegende Teil der Produktion von X3, X4, X5 und X6 (und künftig des X7) in den Export. Mit Handelsbeschränkungen wäre das nicht mehr attraktiv – wenn einige Kilometer weiter das neue Werk in Mexiko lockt. Ähnliches gilt auch für Ford-Chef Mark Fields. Eine Investition in die Zukunftstechnologien wäre ohnehin notwendig gewesen - egal ob unter Präsident Trump oder Präsidentin Clinton. Der Focus wird dennoch künftig in Mexiko gebaut. Und niemand weiß, wie schnell Fields die fertigen Pläne für ein neues Mexiko-Werk wieder aus der Schublade holen wird. „Es ist ein Vertrauensvotum für den designierten US-Präsidenten“, sagte Fields in Flat Rock.

