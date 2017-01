Der Fahrdienstanbieter Uber will künftig Robotertaxis von Mercedes anbieten. Daimler plane in den kommenden Jahren, selbstfahrende Fahrzeuge von Mercedes-Benz für Uber bereitzustellen, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit. Dazu werde Daimler fahrbereite Wagen liefern, die Uber seinen Kunden via App anbiete, erläuterte ein Sprecher des Stuttgarter Konzerns. Finanzielle Details der Zusammenarbeit wurden nicht genannt.

Die Technik für die Robotertaxis werde Uber nicht zur Verfügung gestellt, betonte Daimler. Es handele sich nicht um eine Entwicklungspartnerschaft.