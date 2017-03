 Opel-Betriebsversammlung auf Montag vertagt

Nach einer guten Stunde soll Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug Informationen der WirtschaftsWoche zufolge sinngemäß gesagt haben, dass der Betriebsrat aktuell noch nicht viel zu den Verhandlungen zwischen PSA Peugeot Citroën und General Motors über den geplanten Opel-Verkauf sagen könne und er die Betriebsversammlung deswegen auf Montag vertagen wolle. Für Montag wird Insidern zufolge ein Vertragsabschluss erwartet. Die Versammlung heute hatte eine gute Stunde gedauert, zugegen war neben Schäfer-Klug auch Opel-Chef Karl-Thomas Neumann.

Die Betriebsversammlung soll nun am Montag um 9.45 Uhr auf dem Werksgelände in Rüsselsheim fortgesetzt werden. Sie wird dort in einer alten Fabrikhalle stattfinden, dem K48. Dort passen mehrere tausend Menschen hinein. Der Betriebsrat hat mittlerweile eine schriftliche Einladung „zur Fortsetzung der unterbrochenen Betriebsversammlung“ an die Mitarbeiter verschickt.