 Daimler bringt Konzern-Umbau auf den Weg

Daimler hat die im Sommer angekündigte Umstrukturierung des Konzerns eingeläutet. Der Vorstand beschloss vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates am Montag, für erste Schritte dorthin einen dreistelligen Millionenbetrag zu investieren. In einem Eckpunktepapier zum Interessenausgleich für die Mitarbeiter sei dazu eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2029 festgelegt worden. Im vierten Quartal sollten zudem drei Milliarden Euro aus liquiden Mitteln in das Pensionsvermögen von Daimler in Deutschland eingezahlt werden.