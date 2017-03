„Trotz der Tagesaktualität würde ich mir wünschen, dass wir auf das vergangene Geschäftsjahr schauen“, sagte Audi-Chef Rupert Stadler zur Eröffnung der Bilanzpressekonferenz. Die Tagesaktualität, das sind die Razzien der Staatsanwaltschaften München und Stuttgart in den Audi-Standorten Ingolstadt und Neckarsulm und sieben weiteren Orten. In Ingolstadt wurde auch das Vorstandsgebäude von den Ermittlern durchsucht.

Man „kooperiere vollumfänglich“ mit den Behörden, sagte ein Audi-Sprecher noch, „da wir selbst großes Interesse an der Aufklärung des Sachverhalts haben“. Danach versuchten sich die Ingolstädter im "Business as usual" – und den Blick auf andere Themen zu lenken. „Das vergangenen Jahr war zweifelsfrei eines der herausforderndsten in der Geschichte von Audi“, begann Stadler seine Rede. „Denken Sie an das Thema Diesel, zum Teil turbulente Märkte und Währungen und die globalen politischen Rahmenbedingungen.“