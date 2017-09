 Tesla steigert Absatz in Deutschland deutlich

Der US-Elektroautobauer Tesla gewinnt in Deutschland mehr und mehr Kunden. "Im ersten Halbjahr haben wir den Absatz verdoppelt und planen weiter in diesem Tempo", sagte Jochen Rudat, der bei Tesla Vertriebschef für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist, in einem vorab veröffentlichten Interview der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Montagausgabe). Von Januar bis Juli dieses Jahres seien 2075 Elektroautos von Tesla neu auf die deutschen Straßen gekommen.