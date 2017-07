Das US-Justizministerium hat einen ehemaligen Audi-Manager im Zuge des Diesel-Skandals angezeigt. Dem italienischen Staatsbürger werden Verschwörung, Betrug und Verstöße gegen US-Umweltgesetze vorgeworfen, wie das Ministerium am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Der Anwalt des Ex-Managers in den USA äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Am Freitagmorgen gab in Deutschland die Staatsanwaltschaft München II bekannt, dass am Montag ein Mann festgenommen worden sei, der in Untersuchungshaft sitze. Wer er ist, welche Rolle er in der Diesel-Affäre spielt und was ihm genau vorgeworfen wird, wollte die Behördensprecherin nicht sagen. Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtet, dass es sich dabei um Giovanni P. handeln soll, den auch die US-Justiz verklagt hat. Die deutschen Ermittler werfen ihm Beteiligung am Betrug und unlautere Werbung vor – wegen dieses Vorwurfs ermitteln die Staatsanwälte auch gegen weitere namentlich bekannte Audi-Manager, jedoch kein Vorstandsmitglied. Ein Anwalt P.'s war laut dem Bericht zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.