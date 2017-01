Bruce Baumhower ist Gewerkschafter in Toledo, er mobilisiert seit 23 Jahren gegen Freihandelsabkommen in den USA . Und eigentlich müsste das passen, denn auch Trump wetterte im Wahlkampf gegen solche Abkommen. Baumhowers Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) war im Wahlkampf trotzdem gegen den Immobilienunternehmer.

„Autos, die nicht in Amerika gebaut wurden, sind auf diesem Parkplatz nicht willkommen.“ Dieses Schild steht in Toledo, im US-Bundesstaat Ohio. Der künftige US-Präsident Donald Trump brachte in seinem Wahlkampf eine ähnliche Haltung zum Ausdruck - und gewann den umkämpften Bundesstaat am Ende überraschend deutlich. Unter den Autoarbeitern wissen nicht alle, was sie von ihm halten sollen.

Das Thema Handel habe bei den Mitgliedern am meisten Nachhall gefunden, sagt Baumhower. Normalerweise gäben 75 Prozent von ihnen bei UAW-Wahlaufrufen per Telefon an, für den von der Gewerkschaft unterstützten Kandidaten stimmen zu wollen. Diesmal hätten 40 Prozent angekündigt, ihre Stimmen Trump zu geben. Laut Befragungen an den Wahllokalen räumte der Republikaner in Ohio 54 Prozent der Stimmen aus Gewerkschaftshaushalten ab. Trump gewann den Bundesstaat.

Seit seinem Wahlsieg am 8. November richtete Trump die Drohung von Einfuhrzöllen an einzelne Autobauer. In einem Interview von „Bild“ und Londoner „Times“ sagte er über deutsche Autohersteller: „Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen.“ Der Hersteller BMW, der 2019 eine Fabrik in Mexiko eröffnen will, solle in den USA bauen.

Fiat Chrysler kündigte vor kurzem an, eine Milliarde Dollar (950 Millionen Euro) in zwei Werke in Michigan und Ohio zu stecken und bis 2020 rund 2000 Jobs in den Vereinigten Staaten zu schaffen. Mindestens 700 davon sollen im Montagewerk des Unternehmens in Toledo entstehen, wo bereits 4000 UAW-Mitglieder arbeiten.