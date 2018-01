Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Kölner Ford-Werke, Bernhard Mattes, rückt zum 1. März an die Spitze des Branchenverbandes. Der 61-Jährige löst den bisherigen VDA-Präsidenten Matthias Wissmann (68) ab, der den VDA im Frühjahr verlässt. Über den bevorstehenden Wechsel war bereits vor mehreren Monaten berichtet worden.

Mattes übernimmt den Verband in einer Zeit, da die Autohersteller wegen umstrittener Abgastests an Affen und Menschen in der Kritik stehen. Der Skandal droht das ohnehin wegen Dieselschummeleien und Kartellvorwürfen ramponierte Image der Industrie weiter zu beschädigen. Der Druck dürfte noch zunehmen, wenn das Bundesverwaltungsgericht Ende Februar ein Urteil über Fahrverbote spricht. Diese drohen in mehreren Großstädten, in denen die Stickoxid-Grenzwerte oft überschritten werden. Die EU hat deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet.