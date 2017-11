Der ehemalige Ford-Manager Bernhard Mattes soll den bisherigen Präsidenten des Verbands der Automobilindustrie Matthias Wissmann (68) ablösen, wenn dieser in den Ruhestand gehe. Das sagte eine mit den Beratungen vertraute Person aus der Branche am Dienstag Reuters. Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf Branchenkreise, das VDA-Präsidium habe sich vor wenigen Tagen auf Mattes verständigt. Ziel sei, den Verband zu "entpolitisieren".

So hatte der VDA beim ersten Dieselgipfel noch während der laufenden Verhandlungen zum Unmut einiger Unternehmen eine Pressemitteilung veröffentlicht. Wissmann wurde zudem ein ungeschicktes Agieren nach den Kartellvorwürfen gegen die deutschen Autobauer angelastet. Bei der Aufarbeitung dieser Krisen hatte der Verbandschef eine "Null-Fehler-Toleranz" in der Branche gefordert, was in einigen Konzernen auf Unverständnis gestoßen sein soll.