Das rasante Wachstum auf dem weltweiten Automarkt schwächt sich dieses Jahr nach Einschätzung des Branchenverbandes VDA etwas ab. Der globale Pkw-Absatz werde 2017 voraussichtlich um drei Prozent auf 85 Millionen Neufahrzeuge wachsen, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Montag im Vorfeld des Genfer Autosalons mit. Verglichen mit dem Vorjahresplus von 5 Prozent wäre das eine leichte Abschwächung.

Ein Grund dafür ist, dass die Geschäfte in China - dem größten Automarkt der Welt - nicht mehr so gut laufen wie zuletzt. Dort hatte es 2016 wegen einer Mehrwertsteuer-Absenkung für kleinere Autos ein Absatzplus von 18 Prozent gegeben. Zum Januar 2017 wurde der niedrige Steuersatz jedoch wieder etwas angehoben - daher rechnet die Branche in dem asiatischen Land nur noch mit einem Plus von 5 Prozent für 2017. Damit werde der Absatz dort in die Nähe der Marke von 25 Millionen Neufahrzeugen kommen.