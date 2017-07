Der Volkswagen-Konzern will die Produktion seine Marken enger miteinander vernetzen, um so schneller auf neue Trends, Kundenwünsche, aber auch Probleme reagieren zu können. Dabei setzt das Unternehmen auf verstärkte Digitalisierung und den Einsatz innovativer Technologien und will so für die effektive Produktion von Elektrofahrzeugen ebenso gerüstet sein wie für den Bau von autonom fahrenden Autos.