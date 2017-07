Volvo rudert bei seiner neuen Elektro-Strategie zurück. „Ich kann heute nicht versprechen, dass wir 2025 hundert Prozent elektrisch sind“, sagte Volvo-Chef-Chef Håkan Samuelsson im Interview mit der WirtschaftsWoche. Gleichzeitig hält er an seinem Ziel fest, bis dahin eine Million elektrifizierte Volvo Modelle auf der Straße zu haben.

Erst vor wenigen Tagen hatte Volvo seinen Plan veröffentlicht, ab 2019 keine Verbrennungsmotoren mehr zu entwickeln. Stattdessen sollen ab dann alle Neuwagen vollelektrisch fahren oder mit einem Hybridmotor angetrieben werden. Allein fünf vollkommen elektrisch angetriebene neue Modelle will der Konzern bis 2021 entwickeln, gemeinsam mit Siemens, LG und dem japanischen Getriebehersteller Aisin. Dafür will Samuelsson die neue Einheit „Propulsure“ gründen. „Wir reden hier über eine tiefgehende Transformation des Unternehmens“, so Samuelsson.