Dank der völlig neu entwickelten Kompakt-Plattform CMA kann Volvo sein Portfolio nunmehr auch in den unteren Segmenten erneuern und ausbauen. Erstes Modell auf der frischen CM-Architekur ist der XC40, der mit 4,43 Metern Länge den neuen Einstieg in die SUV-Welt der Schweden markiert. Auch preislich bewegt sich die Basisversion mit 31.350 Euro deutlich unterhalb vom nächstgrößeren Volvo-SUV XC60. Angetrieben wird das erst später im Jahr erhältliche Einstiegsmodell von einem 156 PS starken T3-Benziner, der seine Kraft ausschließlich an die Vorderräder leitet.