So schnell kann sich das Blatt wenden: Der VW -Großaktionär und frühere Firmenpatriarch Ferdinand Piëch muss sich unter Umständen auf Schadenersatzforderungen des Konzerns einstellen. Noch am Freitag lag der Fokus auf den Versäumnissen Martin Winterkorns – erneut angefeuert durch eine Aussage Piëchs. Nur zwei Tage später steht aber der frühere Aufsichtsratsvorsitzende in der Kritik. Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Was hat Piëch der Staatsanwaltschaft gesagt?

Das ist nicht genau überliefert, sämtliche Informationen darüber beziehen sich auf einen Bericht des "Spiegel" vom Freitag. Piëch habe in einer ausführlichen Aussage bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig erklärt, Winterkorn habe früher als bislang eingeräumt von dem Dieselbetrug erfahren, so das Magazin. Demnach soll der später im Groll bei VW ausgeschiedene Piëch Ende Februar 2015 von einem Informanten den Hinweis erhalten haben, dass VW ein großes Problem in den USA habe, weil das Unternehmen mit einer Software die Abgaswerte manipuliere. Hinweise darauf hätten die US-Behörden bereits an VW weitergeleitet.