Sollte der Vergleich von den Aufsichtsräten im Konzern und den betroffenen US-Behörden und -Gerichten abgesegnet werden, wäre die Einigung auch an einer anderen Stelle ein einschneidendes Ereignis in der Aufarbeitung der gesamten Abgas-Affäre: Teil der Vereinbarung ist, dass der Konzern ein Schuldeingeständnis abgibt.

Bußgeld- und Strafzahlungen in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar, verstärkte Kontrollsysteme und einen externen Aufseher für die kommenden drei Jahre: Der Vergleich mit dem US-Justizministerium ist für Volkswagen teuer und schmerzhaft, aber verkraftbar. Und es ist ein wichtiger Schritt, da der Vergleich die strafrechtliche Aufarbeitung in den USA beendet.

Volkswagen will im Dieselskandal endlich reinen Tisch mit der US-Justiz machen. Ein Vergleichsentwurf soll bereits stehen. Die Quittung für den Abgas-Betrug würde damit um weitere Milliarden steigen.

VW steht vor Vier-Milliarden-Strafe in USA

Der Verstoß gegen das US-Luftreinhaltegesetz ist unbestreitbar. Und wer gegen Gesetze verstößt, der ist ein Verbrecher. So viel zu der passenden Vokabel. Wie die US-Gerichte beim Vorwurf des vorsätzlichen Betrugs geurteilt hätten, wollten die Konzernoberen beim besten Willen nicht erfahren – der 4,3-Milliarden-Dollar-Deal ist die eindeutig bessere Lösung.

In Wolfsburg passiert nichts

Mit dem öffentlichen Schuldeingeständnis gibt es nur eine logische Schlussfolgerung: Wenn sich ein Unternehmen in einem solchen Ausmaß kriminell verhält, dass sich alleine in den USA Strafen und Bußgelder auf über 20 Milliarden Dollar summieren, hat der Vorstand versagt.

Doch was passiert in Wolfsburg? Nichts. Der Konzern hält weiter an seiner Version fest, einige wenige Techniker hätten alles ausgeheckt, der Vorstand – allen voran der Vorsitzende Martin Winterkorn – hätten von den Vorgängen nichts gewusst.