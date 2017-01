Bußgeld- und Strafzahlungen in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar, verstärkte Kontrollsysteme und einen externen Aufseher für die kommenden drei Jahre: Der Vergleich mit dem US-Justizministerium ist für Volkswagen teuer und schmerzhaft, aber verkraftbar. Und es ist ein wichtiger Schritt, da der Vergleich die strafrechtliche Aufarbeitung in den USA beendet.

Die Einigung ist auch an einer anderen Stelle ein einschneidendes Ereignis in der Aufarbeitung der gesamten Abgas-Affäre: VW hat den Betrug an Behörden und Kunden über die Emissionen von knapp einer halben Million Dieselfahrzeugen von Mai 2006 bis November 2015 eingeräumt. Das Unternehmen bekenne sich der Verschwörung und der Behinderung der US-Justiz schuldig, erklärte es am Mittwochabend.